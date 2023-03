Salerno | Michele Merola nominato responsabile di Noi Moderati

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 23 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoContinua l’azione di radicamento su tutto il territorio della provincia didi Noi, partito in forte espansione in termini numerici e di sostegno. Nella giornata di ieri,è statodi Noiper la Valle dell’Irno. «Ringrazio il deputato Pino Bicchielli per l’attenzione che, da sempre, riserva al nostro territorio e alla provincia diin generale. La nascita di un coordinamento locale, riferimento per tutta la Valle dell’Irno, è un segnale importante per il nostro territorio – ha dichiarato– Il mio impegno sarà costante, Noiraccoglie sempre più consensi e dobbiamo lavorare tutti insieme per far crescere ...