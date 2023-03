Salerno | “Giornate FAI di primavera 2023” | i luoghi aperti al pubblico

(Di giovedì 23 marzo 2023) In occasione delle “FAI di”, dedicate dal Fondo Ambiente Italiano alla valorizzazione del patrimonio culturale, artistico ed architettonico del Paese, questa Prefettura aprirà le porte del Palazzo del Governo di Piazza Amendola. Anel week-end del 25 e 26 marzo saranno, eccezionalmente,alil Salone di rappresentanza dell’alloggio del Prefetto, l’Appartamento del Presidente della Repubblica – ove hanno soggiornato, tra gli altri, i Presidenti emeriti della Repubblica Ciampi e Napolitano in occasione della visita alla città – ed il Sacrario dedicato alla memoria dei cittadini caduti durante le campagne di guerra, decorati di medaglia d’oro al valor militare. Il Sacrario ospita un’opera scultorea di Francesco Saverio Palozzi, autore anche ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tvoggi : GIORNATE FAI DI PRIMAVERA, VIAGGIO A SALERNO TRA EX CONVENTI GUARDA IL VIDEO - ottopagine : Tornano le Giornate FAI: ecco i tesori in mostra a Salerno e provincia #Salerno - tvoggi : GIORNATE FAI DI PRIMAVERA, VIAGGIO A SALERNO TRA EX CONVENTI Due giornate, sabato 25 e domenica 26 per raccontare i… - cilentonotizie : 31^ Ed. delle Giornate FAI di Primavera, Eventi a Salerno - positanonews : #Copertina #Capri #GiornateFAIdiPrimavera #Salerno #Sorrento Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appunt… -

Giornate del Fai: da Villa Bonaparte a Palazzo Salerno, i gioielli da non perdere Il Sole 24 ORE

