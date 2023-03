Sala: «Stadio Milan a La Maura? Confermata loro volontà. Serve…» (Di giovedì 23 marzo 2023) Giuseppe Sala, sindaco di Milano, ha parlato della volontà del Milan di procedere su La Maura per il proprio nuovo Stadio. INCONTRO – Giuseppe Sala ha incontrato stamani il presidente del Milan, Paolo Scaroni, l’amministratore delegato, Giorgio Furlani, e il fondatore di RedBird, Gerry Cardinale, per parlare del progetto del nuovo Stadio per il club rossonero dell’ipotesi di costruirlo nell’area dell’ippodromo Snai La Maura. volontà – Queste le parole da parte del sindaco di Milano, a margine dell’infopoint di cantiere del nuovo policlinico in centro a Milano. «loro confermano la volontà di procedere su La Maura – si ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 marzo 2023) Giuseppe, sindaco dio, ha parlato delladeldi procedere su Laper il proprio nuovo. INCONTRO – Giuseppeha incontrato stamani il presidente del, Paolo Scaroni, l’amministratore delegato, Giorgio Furlani, e il fondatore di RedBird, Gerry Cardinale, per parlare del progetto del nuovoper il club rossonero dell’ipotesi di costruirlo nell’area dell’ippodromo Snai La– Queste le parole da parte del sindaco dio, a margine dell’infopoint di cantiere del nuovo policlinico in centro ao. «confermano ladi procedere su La– si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Milan, incontro con Sala per lo stadio. Ma Cardinale non c'è - ForzaMI67931706 : RT @PBPcalcio: #Sala incontra il #Milan che conferma la sua volontà di andare avanti su La Maura. 'Mi hanno confermato di voler procedere… - voxvon87 : RT @Liguglia: -Scelta la zona nuovo stadio -Presentato progetto -Dibattito in comune -Protesta dei verdi -Supercazzola di Sala Così in loo… - NestolaEdoardo : Lo stadio moderno serve, ma è sbagliato pensare che possa risolvere tutti i problemi. Il Tottenham, che gioca nell'… - sportli26181512 : Milan, Cardinale incontra Sala per lo stadio: 'Confermato interesse per La Maura': Un altro capitolo sul nuovo stad… -

Nuovo stadio, il Sindaco Sala: "Ecco dove vuole farlo il Milan" Le parole di Giuseppe Sala, sindaco di Milano, sulla situazione nuovo stadio per il Milan. Tutti i dettagli Giuseppe Sala ha parlato del nuovo stadio del Milan dopo l'incontro con Gerry Cardinale. PAROLE - "Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi ... Milan, Cardinale incontra Sala per lo stadio: "Confermato interesse per La Maura" Un'ora di incontro, un faccia a faccia tra il sindaco di Milano Sala e i vertici del Milan, con Gerry Cardinale, Paolo Scaroni e l'ad Giorgio Furlani. Il tema il nuovo stadio dei rossoneri. E da Sala arrivano conferme importanti, dopo il vertice, sulle intenzioni dei rossoneri: ' Il Milan conferma la volontà di procedere su La Maura (area dell'ippodromo)' . Quello ... Sala: 'Milan, avanti con La Maura. Ma in due settimane serve il progetto' Meeting di un'ora a Palazzo Marino tra Beppe Sala e i vertici del Milan , l'a.d. Furlani, il presidente Scaroni e il patron di Red Bird Gerry ... Abbiamo una discussione aperta e formale sullo stadio ... Le parole di Giuseppe, sindaco di Milano, sulla situazione nuovoper il Milan. Tutti i dettagli Giuseppeha parlato del nuovodel Milan dopo l'incontro con Gerry Cardinale. PAROLE - "Loro confermano la volontà di procedere su La Maura. Quello che io ho chiesto è per prima cosa di confermarmi ...Un'ora di incontro, un faccia a faccia tra il sindaco di Milanoe i vertici del Milan, con Gerry Cardinale, Paolo Scaroni e l'ad Giorgio Furlani. Il tema il nuovodei rossoneri. E daarrivano conferme importanti, dopo il vertice, sulle intenzioni dei rossoneri: ' Il Milan conferma la volontà di procedere su La Maura (area dell'ippodromo)' . Quello ...Meeting di un'ora a Palazzo Marino tra Beppee i vertici del Milan , l'a.d. Furlani, il presidente Scaroni e il patron di Red Bird Gerry ... Abbiamo una discussione aperta e formale sullo... Milan, incontro con Sala per lo stadio. C'è anche Cardinale La Gazzetta dello Sport Stadio Milano: Sala, Milan conferma interesse per area La Maura Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato che nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza rossonera per approfondire i discorsi relativi al nuovo stadio. Però li sentirò in questi giorni, se ... Stadio Milan, sindaco Sala: "Confermata volontà a procedere" MILANO - Circa un'ora è durato il faccia a faccia fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i vertici del Milan per parlare del progetto del nuovo stadio e dell'ipotesi di costruirlo nell'area ... Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha confermato che nei prossimi giorni incontrerà la dirigenza rossonera per approfondire i discorsi relativi al nuovo stadio. Però li sentirò in questi giorni, se ...MILANO - Circa un'ora è durato il faccia a faccia fra il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i vertici del Milan per parlare del progetto del nuovo stadio e dell'ipotesi di costruirlo nell'area ...