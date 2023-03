Ryanair | sei nuove rotte per la Puglia Italia ed estero

(Di giovedì 23 marzo 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Aeroporti di, la compagnia aerea n. 1 in, celebra oggi (22 marzo) il suo più grande operativo estivo di sempre inper Bari e Brindisi con 72, tra cui 6per Breslavia, Dublino, Kaunas, Poznan, Skiathos e Venezia. ebaserà 5 aeromobili inper l’estate 2023 – un investimento di 500 milioni di dollari – e supporterà 150 posti di lavoro altamente retribuiti per piloti, personale di cabina ed ingegneri. L’operativo didallaper l’estate 2023 prevede: 5 aeromobili basati – 3 a Bari, 2 a Brindisi 500 milioni di dollari di investimenti totali nella regione72 ...

Rinsaldiamo oggi la partnership conper la stagione estiva 2023 connuove rotte che generano nuovi posti di lavoro e importanti ricadute economiche. Una collaborazione di successo che ha ...... 72 rotte di cuinuove per Breslavia, Dublino, Kaunas, Poznan, Skiathos e Venezia: sono alcuni dei numeri del piano operativo estivo diin Puglia, presentato oggi in conferenza stampa a ...... tre a Bari e due a Brindisi, settantadue rotte totali dalla regione, inclusinuovi ... 'Il più grande piano operativo estivo di sempre dalla Puglia', secondo, che questa mattina, nel corso ...

Aeroporti di Puglia: sei nuovi voli da Brindisi e Bari con Ryanair. Ecco le nuove rotte quotidianodipuglia.it

Rappresenta per Aeroporti di Puglia, così come per Ryanair, l'inizio di una stagione all'insegna dello sviluppo e di nuovi obiettivi da raggiungere. Vogliamo garantire alla Puglia e ai Pugliesi, le ...