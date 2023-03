Ryanair investe 500 mln su Napoli: entro l’estate 530 voli settimanali e 58 rotte. No alla tassa d’imbarco (Di giovedì 23 marzo 2023) Ryanair ha annunciato oggi il suo operativo estivo per Napoli, mai così ampio con 58 rotte, tra cui sei nuove verso Danzica, Memmingen, Paphos, Shannon, Trapani e Zante, oltre a un aumento delle frequenze su rotte già esistenti, tra cui Palermo, Trieste, Tolosa e Valencia. Questa crescita è sostenuta dall’investimento di 500 milioni di dollari di Ryanair su Napoli, con cinque aeromobili ‘basati’ e 150 posti di lavoro nel settore dell’aviazione per piloti, personale di cabina e ingegneri. L’operativo di Ryanair per l’estate 2023 da Napoli prevede oltre 530 voli settimanali; una crescita del 90% rispetto al periodo pre-Covid con 3,9 milioni di passeggeri da/per Napoli; oltre 3.300 posti ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 marzo 2023)ha annunciato oggi il suo operativo estivo per, mai così ampio con 58, tra cui sei nuove verso Danzica, Memmingen, Paphos, Shannon, Trapani e Zante, oltre a un aumento delle frequenze sugià esistenti, tra cui Palermo, Trieste, Tolosa e Valencia. Questa crescita è sostenuta dall’investimento di 500 milioni di dollari disu, con cinque aeromobili ‘basati’ e 150 posti di lavoro nel settore dell’aviazione per piloti, personale di cabina e ingegneri. L’operativo diper2023 daprevede oltre 530; una crescita del 90% rispetto al periodo pre-Covid con 3,9 milioni di passeggeri da/per; oltre 3.300 posti ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Puglia_in : #raccontiamolapuglia Ryanair investe in Puglia: ecco quando partiranno i nuovi voli da Bari e Brindisi e verso dove - ottopagine : Ryanair investe ancora a Napoli: 6 nuove rotte, 530 voli settimanali #Napoli - vacanzeinpuglia : RT @LaGazzettaWeb: Ryanair investe in Puglia 500 milioni di dollari: ecco 6 nuove rotte - Video - BlunoteWeb : Ryanair investe in Puglia: 500 milioni di dollari per 6 nuove rotte - infoiteconomia : Ryanair investe in Puglia 500 milioni di dollari -