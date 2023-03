Russia, Medvedev sul mandato della Corte Penale Internazionale: “L’arresto di Putin equivarrebbe a una dichiarazione di guerra” (Di giovedì 23 marzo 2023) Un arresto del presidente russo Vladimir Putin all’estero ai sensi del mandato della Corte Penale Internazionale (Cpi) diventerebbe un casus belli. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev, rispondendo questa mattina a domande dei giornalisti e degli utenti dei social media, come riporta la Tass. “Immaginiamo – ovviamente, questa è una situazione che non si verificherà mai, sì – ma immaginiamo che accada effettivamente. Un presidente in carica di una potenza nucleare va, per esempio, in Germania, e viene arrestato. Cosa sarebbe questo? Una dichiarazione di guerra contro la Federazione Russa! In questo caso, tutti i nostri mezzi volerebbero al Bundestag, all’ufficio del Cancelliere e così via”. Così ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Un arresto del presidente russo Vladimirall’estero ai sensi del(Cpi) diventerebbe un casus belli. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry, rispondendo questa mattina a domande dei giornalisti e degli utenti dei social media, come riporta la Tass. “Immaginiamo – ovviamente, questa è una situazione che non si verificherà mai, sì – ma immaginiamo che accada effettivamente. Un presidente in carica di una potenza nucleare va, per esempio, in Germania, e viene arrestato. Cosa sarebbe questo? Unadicontro la Federazione Russa! In questo caso, tutti i nostri mezzi volerebbero al Bundestag, all’ufficio del Cancelliere e così via”. Così ...

