Rupert Murdoch si sposa per la quinta volta: "Non mi interessano le cose materiali", lei ha 25 anni in meno (Di giovedì 23 marzo 2023) Rupert Murdoch, una vita imprenditoriale che lo ha reso un uomo potentissimo. Ma anche quella sentimentale è da romanzo… Ha appena compiuto 92 anni. E, come regalo, si è fatto un matrimonio. L'ennesimo, il quinto. Il magnate Rupert Murdoch è davvero imprevedibile. Ma, questa volta, giura, è l'ultimo. Eh beh… Rupert Murdoch, uno degli uomini di ricchi e influenti al mondo foto: Ansa – grantennistoscanaMagnate delle televisioni e dei mezzi di comunicazione di massa. Rupert Murdoch è ormai da decenni nelle classifiche degli uomini più ricchi al mondo. L'ultima, stilata da Forbes nel 2022, lo piazza al 76esimo posto nel ranking mondiale. Australiano di nascita, ma il suo impero, nel corso degli anni, si è ...

