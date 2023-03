Rugby, Sei Nazioni femminile: annunciato il calendario 2024 (Di giovedì 23 marzo 2023) Parte questo weekend il TikTok Sei Nazioni femminile 2023, ma è anche già tempo di pensare al futuro e Six Nations ha annunciato stamani il calendario per la prossima stagione. Un torneo che verrà trasmesso in oltre 170 Paesi nel mondo, ma che a oggi ha ufficializzato i broadcaster che produrranno le partite per Gran Bretagna, Irlanda e Francia, mentre manca ancora l’emittente che lo farà in Italia (quest’anno è Sky). Il torneo 2024 inizierà esattamente tra un anno, il 23 marzo 2024, alle 14.15 con la sfida inaugurale tra Francia e Irlanda, mentre nella stessa giornata (ore 16.45) faranno il proprio ingresso in campo Galles e Scozia. Le azzurre debutteranno di fronte al proprio pubblico il giorno seguente affrontando l’Inghilterra. Nel secondo turno che coincide con le festività di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Parte questo weekend il TikTok Sei2023, ma è anche già tempo di pensare al futuro e Six Nations hastamani ilper la prossima stagione. Un torneo che verrà trasmesso in oltre 170 Paesi nel mondo, ma che a oggi ha ufficializzato i broadcaster che produrranno le partite per Gran Bretagna, Irlanda e Francia, mentre manca ancora l’emittente che lo farà in Italia (quest’anno è Sky). Il torneoinizierà esattamente tra un anno, il 23 marzo, alle 14.15 con la sfida inaugurale tra Francia e Irlanda, mentre nella stessa giornata (ore 16.45) faranno il proprio ingresso in campo Galles e Scozia. Le azzurre debutteranno di fronte al proprio pubblico il giorno seguente affrontando l’Inghilterra. Nel secondo turno che coincide con le festività di ...

