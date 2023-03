(Di giovedì 23 marzo 2023) Roma, 23 mar. - (Adnkronos) - La Federazione Italianainforma che le Azzurre Ilaria, (Stade Rennais, 57 caps), Beatrice(ValsuganaPadova, 16 caps) e Sara(Sale Sharks, 26 caps) hanno raggiunto un accordo per proseguire, per l'intera durata del 2023, nel proprio impegno con la Squadra. La loro adesione porta a venticinque il numero delle beneficiarie della contrattualizzazione con FIR, che per il secondo anno conferma la forte intenzione di garantire un contributo economico alle atlete di interesse, come parte del percorso strategico per lo sviluppo dell'alto livello. La delibera, introdotta nel 2022 con l'obiettivo di sostenere la squadra in avvicinamento ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Rugby: Nazionale femminile, Arrighetti, Tounesi e Veronese firmano con la Fir - - Mellow87_ : RT @Kaiser__Franz: Quando contro l’Inghilterra fa più bella figura la nazionale di rugby che quella di calcio forse bisogna farsi qualche d… - Kaiser__Franz : Quando contro l’Inghilterra fa più bella figura la nazionale di rugby che quella di calcio forse bisogna farsi qualche domanda… - LeonardoMusio : L'Italia sembra la nazionale di Rugby con la maglia adidas - GianniGolini : 100 Anni ? Storia dello Sport Italiano ? Premio Atleti Olimpici Azzurri D'Italia Roma Sud ? Nazionale Italiana Rugb… -

...arriva la dolcezza e il gusto del vero cioccolato artigianale 17 Marzo 2015 AREZZO - Union... al via il countdown verso il trofeodi pallacanestro Guido Guidelli 23 Marzo 2023 Toscana ...Nel 2019 è stata convocata nellamaggiore femminile, ha vinto una medaglia di bronzo alle ... Ezequiel Huss Molto riservato, originario dell'Argentina, Ezequiel Huss è un giocatore di. ...Anche grazie alle imprese della nostra, in tanti si sono avvicinati in questi anni alla ... seguendo i maggiori eventi nazionali e internazionali in TV e sui siti di quote per ilcome ...

Rugby: Nazionale femminile, Arrighetti, Tounesi e Veronese firmano ... Civonline

E guardando al Sei Nazioni alle porte Nanni Raineri ha detto che “la cosa più importante sarà amalgamare un gruppo nuovo e dargli un’identità, essendoci tante giocatrici che hanno fatto parte della ...Torna in scena l’United Rugby Championship dopo la pausa per il finale del Guinness Sei Nazioni e sabato pomeriggio la Benetton Treviso inizia il proprio sprint finale per conquistare un posto nei pla ...