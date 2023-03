Rugby femminile | Italia | il dopo Di Giandomenico riparte da Giordano e tanti giovani talenti

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 marzo 2023) Inizia questo fine settimana il TikTok Women’s Six Nations 2023 e l’si presenta per la prima volta nel torneo senza la guida tecnica di Andrea Di. Sulla panchina azzurra si è seduto Giovanni Raineri, mentre in campo non ci saranno alcuni nomi storici, come Bettoni, Furlan e Magatti. Ma le azzurre vogliono continuare a emozionare e vinceregli storici playoff conquistati in autunno ai Mondiali. L’sarà guidata da Elisae tra le azzurre ci sono un gruppo esperto formato da Sara Barattin, Lucia Gai, la stessa Elisa, Isabella Locatelli, Veronica Madia, Beatrice Rigoni, Michela Sillari e Sofia Stefan. Ma allo stesso tempo Raineri può fare pieno affidamento ad alcune ragazze esplose negli ultimi anni e che ormai sono ...