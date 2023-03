Rubano borsa da un’auto a Mercogliano: denunciati (Di giovedì 23 marzo 2023) Rubano una borsa in un’auto di una donna a Mercogliano, denunciati un 55enne e un 60enne della provincia di Napoli Rubano una borsa da un’auto a Mercogliano. I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due persone per furto aggravato. Si tratta di un 55enne e un 60enne della provincia di Napoli. Gli stessi, già noti alle Forze dell’Ordine, sono ritenuti responsabili del furto di una borsa lasciata da un’anziana nell’abitacolo della sua autovettura. La donna aveva momentaneamente parcheggiato su una pubblica via di Mercogliano. Dalle indagini è emerso che i due, giunti nel comune irpino con un’auto presa a noleggio, avrebbero seguito la donna. ... Leggi su puntomagazine (Di giovedì 23 marzo 2023)unaindi una donna aun 55enne e un 60enne della provincia di Napoliunada. I Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà due persone per furto aggravato. Si tratta di un 55enne e un 60enne della provincia di Napoli. Gli stessi, già noti alle Forze dell’Ordine, sono ritenuti responsabili del furto di unalasciata da un’anziana nell’abitacolo della sua autovettura. La donna aveva momentaneamente parcheggiato su una pubblica via di. Dalle indagini è emerso che i due, giunti nel comune irpino conpresa a noleggio, avrebbero seguito la donna. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... puntomagazine : Rubano una borsa in un’auto di una donna a Mercogliano, denunciati un 55enne e un 60enne della provincia di Napoli… - epidamno : @PanacefTw Nel senso di 'fricchettona ricca che gira per Porta Palazzo con la borsa di iuta aperta e lasciando la b… - MercoglianoNews : Rubano la borsa dall’auto di un’anziana parcheggiata a Mercogliano: i Carabinieri denunciano due persone -… - NotYfel : @vvieiramichelle se vieni a Napoli la borsa te la rubano lo stesso - Magda_mavi : @Magiste22653294 @Fabio_DeBunker Non ha detto questo. Ti spiego io. Se tu fai le foto a qualcuno mentre ti rubano l… -