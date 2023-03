Rrahmani-Napoli, non c’è l’accordo per il rinnovo (CorSport) (Di giovedì 23 marzo 2023) Il Napoli lavora già ai rinnovi dei suoi calciatori per inaugurare il nuovo ciclo quinquennale di De Laurentiis. Il presidente, a fine stagione, proporrà il prolungamento a Osimhen e Kvara, per provare a difenderli dall’assalto delle big d’Europa. Il prossimo annuncio ufficiale dovrebbe invece riguardare Juan Jesus, il cui accordo per il prolungamento sembra essere ad un passo dalla dirittura di arrivo. Ma non mancano i casi spinosi. Non solo Zielinski e Lozano, la cui trattativa sembra totalmente ferma, ma anche Rrahmani. Il difensore continua a dialogare con il club, scrive il Corriere dello Sport, ma ancora non è riuscito a trovare un accordo per la permanenza in azzurro. Al momento non ci sono nuovi appuntamenti in programma. Il quotidiano sportivo scrive: “Continua senza sbocchi, invece, il dialogo con Rrahmani, titolare di un ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 23 marzo 2023) Illavora già ai rinnovi dei suoi calciatori per inaugurare il nuovo ciclo quinquennale di De Laurentiis. Il presidente, a fine stagione, proporrà il prolungamento a Osimhen e Kvara, per provare a difenderli dall’assalto delle big d’Europa. Il prossimo annuncio ufficiale dovrebbe invece riguardare Juan Jesus, il cui accordo per il prolungamento sembra essere ad un passo dalla dirittura di arrivo. Ma non mancano i casi spinosi. Non solo Zielinski e Lozano, la cui trattativa sembra totalmente ferma, ma anche. Il difensore continua a dialogare con il club, scrive il Corriere dello Sport, ma ancora non è riuscito a trovare un accordo per la permanenza in azzurro. Al momento non ci sono nuovi appuntamenti in programma. Il quotidiano sportivo scrive: “Continua senza sbocchi, invece, il dialogo con, titolare di un ...

