Rovigo, esplosione in una scuola: due studenti feriti

A Rovigo, all'Istituto tecnico per geometri Amos Bernin, nella mattinata di ieri, 22 marzo, si è verificata un'esplosione. La scuola era già salita agli onori della cronaca per la vicenda della professoressa colpita dai pallini. Si sarebbe sentito un forte botto e poi una nuvola di fumo. Due studenti hanno riportato ferite liei alle mani. Nessun intervento del 118, un docente si sarebbe incaricato di portare i ragazzi al pronto soccorso. I testimoni raccontano di un'esplosione e di vetri rotti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma non c'è stato nessun principio d'incendio e più che un'operazione di soccorso, quella dei pompieri è stata una lunga ispezione mentre tutte le strutture sono state evacuate precauzionalmente, con gli studenti usciti all'esterno, all'interno del ...

