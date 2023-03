Rovigo | bimbo di 4 anni scivola nel canale | trovato morto dopo ore di ricerche

(Di giovedì 23 marzo 2023) Fine delle speranze in provincia diore di. Intorno alle 23.30 di mercoledì nelle fredde acque delAdigetto è stato individuato e recuperato il corpo senza vita del, di appena 4to nel tardo pomeriggio nel corso d’acqua. Carabinieri e Vigili del Fuoco si sono mobilitati per cercarlo e recuperarlo. Il bambino stava giocando insieme al papà fino a quando, verso le 19, non è scappato alla vista per qualche istante. Il padre ha iniziato a cercarlo, poi, in un crescendo di paura, si sono aggiunte altre persone, ma del piccolo nessuna traccia. Si teme che siato giù nell’Adigetto venendo inghiottito dalle acque scure e limacciose del. Il bambino avrebbe messo un piede in fallo, ...

