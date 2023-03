Rossetti primavera 2023: formule high tech e colori classici (Di giovedì 23 marzo 2023) Sulle labbra, i nuovi Rossetti della primavera 2023 sbocciano come fiori colorati. Nuance delicate e vivaci, accostate a formule di ultima generazione, capaci di durare a lungo senza rinunciare alla luminosità. Un dettaglio fondamentale per il trucco labbra della primavera 2023, che gioca con finish matte e vellutati accostati a nuance intense, ma anche con Rossetti satinati e dai riflessi shimmer. Formulazioni trattanti, infuse con vitamine e ingredienti naturali e antiossidanti per rendere le labbra particolarmente invitanti. E permettere al colore dei Rossetti primaverili di esprimersi in tutta la loro vivacità senza rinunciare al comfort. Ecco allora che il finish matte diviene l’alleato ideale per la stagione grazie alla sua capacità di conferire ... Leggi su amica (Di giovedì 23 marzo 2023) Sulle labbra, i nuovidellasbocciano come fiori colorati. Nuance delicate e vivaci, accostate adi ultima generazione, capaci di durare a lungo senza rinunciare alla luminosità. Un dettaglio fondamentale per il trucco labbra della, che gioca con finish matte e vellutati accostati a nuance intense, ma anche consatinati e dai riflessi shimmer. Formulazioni trattanti, infuse con vitamine e ingredienti naturali e antiossidanti per rendere le labbra particolarmente invitanti. E permettere al colore deiprimaverili di esprimersi in tutta la loro vivacità senza rinunciare al comfort. Ecco allora che il finish matte diviene l’alleato ideale per la stagione grazie alla sua capacità di conferire ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... HfHg21117925 : RT @Sensibilia8: @mi_oro13 @VentagliP La primavera è quando la vita si manifesta in ogni cosa. (Christina Rossetti) #RiflessioniDiPrimaver… - mi_oro13 : RT @Sensibilia8: @mi_oro13 @VentagliP La primavera è quando la vita si manifesta in ogni cosa. (Christina Rossetti) #RiflessioniDiPrimaver… - VentagliP : RT @Sensibilia8: @mi_oro13 @VentagliP La primavera è quando la vita si manifesta in ogni cosa. (Christina Rossetti) #RiflessioniDiPrimaver… - Sensibilia8 : RT @Sensibilia8: @mi_oro13 @VentagliP La primavera è quando la vita si manifesta in ogni cosa. (Christina Rossetti) #RiflessioniDiPrimaver… - Sensibilia8 : @mi_oro13 @VentagliP La primavera è quando la vita si manifesta in ogni cosa. (Christina Rossetti)… -