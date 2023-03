Rossetti | il ritorno dei grandi classici

Leggi su panorama

(Di giovedì 23 marzo 2023) Il make-up trendy di stagione, che proseguirà anche per quella successiva, richiama le labbra in primo piano, risaltate dal classico e sensuale rosso, dalle diverse nuance carnose e da nuove colorazioni vellutate come quelle malva. Si segnala così una rivincita deiin pasta e dei lipstick liquidi, indossati con colori pieni e di tendenza, in primo piano sul viso preparato con un trucco essenziale, pulito e senza eccessi. Una bocca che deve restare a lungo protagonista, confortevole, nutrita e idratata, senza sbavature (come promettono i prodotti waterproof), volumizzata e rimpolpata. La tela su cui splendere è quella del proprio viso, curato e idratato, illuminato da un nude look, apprezzato per la sua semplicità, dove lo sguardo è il primo a catturarne l’attenzione. Le diverse nuance di rossetto consentono di giocare con le sfumature e di sfoggiare un ...