Rosanna Banfi, dedica alla mamma a un mese dalla scomparsa: "Per sempre" (Di giovedì 23 marzo 2023) Perdere la mamma rappresenta sempre un grande dolore, a qualunque età, nonostante questo sia avvenuto a causa di una malattia che durava da tanto tempo e incurabile. Ne sa qualcosa Rosanna Banfi, la figlia di Lino Banfi, che ha perso mamma Lucia il 22 febbraio 2023 a causa del Morbo di Alzheimer. Sia lei sia il papà non hanno mai nascosto quanto fossero legati a lei, non a caso l'attore era arrivato addirittura a dire di non poter anche solo pensare a una vita senza di lei. L'ex interprete di Un medico in famiglia, fiction storica a cui ha lavorato anche Lino, ha così deciso di fare una dedica alla donna da cui traspare tutto il suo amore e come la sua mancanza sia fortissima. "Un mese. mamma per ...

