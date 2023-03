Rosa Chemical, gli insulti a Marco Mengoni: poi chiede scusa a tutti (Di giovedì 23 marzo 2023) Rosa Chemical chiede scusa dopo gli insulti a Marco Mengoni: ecco cos’è successo nel dettaglio e cosa ha detto il cantante. Da quando Rosa Chemical ha partecipato al Festival di Sanremo con il suo brano ‘Made in Italy’, arrivato ottavo nella classifica finale, si è parlato tantissimo di lui e della sua musica sempre molto ‘provocatoria’, o anche ‘urban’, come lui stesso l’ha definita. Insomma, parliamo di un artista sicuramente originale, che anche sul palco dell’Ariston ha dato prova del suo estro, sia per la canzone che ha portato, sia per l’ormai famosa simulazione erotica e il successivo bacio con Fedez durante una delle sue performance. Rosa Chemical e gli insulti a ... Leggi su grantennistoscana (Di giovedì 23 marzo 2023)dopo gli: ecco cos’è successo nel dettaglio e cosa ha detto il cantante. Da quandoha partecipato al Festival di Sanremo con il suo brano ‘Made in Italy’, arrivato ottavo nella classifica finale, si è parlato tantissimo di lui e della sua musica sempre molto ‘provocatoria’, o anche ‘urban’, come lui stesso l’ha definita. Insomma, parliamo di un artista sicuramente originale, che anche sul palco dell’Ariston ha dato prova del suo estro, sia per la canzone che ha portato, sia per l’ormai famosa simulazione erotica e il successivo bacio con Fedez durante una delle sue performance.e glia ...

