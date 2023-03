Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Ronaldo cuore d'oro: il regalo alla sua Georgina emoziona tutti: L'influencer argentina racconta il meraviglioso g… - SlashMidnight : Buongiorno prescritti del mio cuore, passata bene la nottata? Continuate con Maloox e pasta fissan vedrete che pass… - Gianfranco_juve : Per chi non conosce il gran cuore di Cristiano Ronaldo! -

... la Rodriguez è stata ospite del programma televisivo spagnolo 'El Hormiguero' e, per l'occasione, ha raccontato qualche aneddoto finora mai rivelato della sua storia con Cristiano, svelando ......vincendo in casa dei pluricampioni d'Italia che vantavano la presenza in campo di Cristiano... Entriamo nella mente e neldel tifoso del Benevento. Un appassionato che dal 2016 sta vivendo ...Bella è nata forte e sana, ma un pezzo del mioè andato in frantumi. Ti chiedi come farai ad ... ha raccontato quanto importante sia stata la presenza di Cristianoper affrontare quel ...

Ronaldo cuore d'oro: il regalo alla sua Georgina emoziona tutti Corriere dello Sport

MADRID (SPAGNA) - Cresce l'attesa per la seconda stagione di 'Soy Georgina', la docuserie Netflix che racconta l'intimità della famiglia Ronaldo. Proprio ieri sera, la Rodriguez è stata ospite del ...Le parole di Cristiano Ronaldo sull’ultimo periodo al Manchester United: « In quel momento difficile ho capito chi erano i veri amici» Intervenuto in conferenza stampa dal ritiro del Portogallo, Crist ...