De, tra i probabili candidati alle presidenziali americane con i Repubblicani nel 2024, ha sostenuto che Vladimir Putin sia "un criminale di guerra" e che vada "processato". Delo ha ...... va processato" PerDeSantis, probabile candidato per la nomination repubblicana 2024, Vladimir Putin è un 'criminale di guerra' e va 'processato' per l'invasione dell'Ucraina. Delo ha ...Il governatore della Florida,De, non ha ancora manifestato solidarietà all'ex presidente (e suo probabile sfidante nella corsa per la nomination repubblicana). A frenare l'impeto della ...

Ron De Santis: “Putin è un criminale di guerra e in quanto tale va processato” Globalist.it

TALLAHASSEE, Fla. — Florida Gov. Ron DeSantis' administration is moving to forbid classroom instruction on sexual orientation and gender identity in all grades, expanding the controversial law critics ...Trump has been workshopping different nicknames for DeSantis ahead of the 2024 election, including "Ron DeSanctimonious" and "Tiny D." ...