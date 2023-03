Roma: “Suo nipote è nei guai paghi subito 3.000 euro”, ma la ‘nonnina’ chiama i Carabinieri e fa arrestare il truffatore (Di giovedì 23 marzo 2023) Grazie a un incontro informativo per prevenire le truffe agli anziani a cui aveva partecipato, organizzato dai Carabinieri della Stazione di Roma Tor Bella Monaca, una donna di 83 anni ha consentito di fare arrestare un uomo di 20 anni, gravemente indiziato del reato di estorsione. Insospettitasi di una chiamata ricevuta da parte di un sedicente funzionario delle poste che chiedeva del denaro per saldare dei debiti del nipote al fine di evitare problemi giudiziari, la donna ha dato l’allarme. L’uomo al telefono le aveva detto che sarebbe passato a casa di li a poco, a prendere il denaro. Alla mente le sono subito tornati i consigli e le varie tipologie di truffe di cui aveva sentito parlare nel corso di un incontro tenutosi al centro anziani con i Carabinieri di zona e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) Grazie a un incontro informativo per prevenire le truffe agli anziani a cui aveva partecipato, organizzato daidella Stazione diTor Bella Monaca, una donna di 83 anni ha consentito di fareun uomo di 20 anni, gravemente indiziato del reato di estorsione. Insospettitasi di unata ricevuta da parte di un sedicente funzionario delle poste che chiedeva del denaro per saldare dei debiti delal fine di evitare problemi giudiziari, la donna ha dato l’allarme. L’uomo al telefono le aveva detto che sarebbe passato a casa di li a poco, a prendere il denaro. Alla mente le sonotornati i consigli e le varie tipologie di truffe di cui aveva sentito parlare nel corso di un incontro tenutosi al centro anziani con idi zona e ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Striscia : “Prendo un coltello e l’ammazzo” è la frase rivolta a @JimmyGhione e al suo cameraman, dal barista che non emette l… - gualtierieurope : Auguri di buon #Ramadan a tutti i musulmani del mondo, in particolare alla grande comunità di #Roma che arricchisce… - Italiantifa : Mentre il buffone andava in giro con la maglietta del suo amato Hitler,alcuni tifosi della Roma esponeva la bandier… - ilFrecciatore : RT @Italiantifa: Mentre il buffone andava in giro con la maglietta del suo amato Hitler,alcuni tifosi della Roma esponeva la bandiera della… - CorriereCitta : Roma: “Suo nipote è nei guai paghi subito 3.000 euro”, ma la ‘nonnina’ chiama i Carabinieri e fa arrestare il truff… -