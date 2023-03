Roma, sarto non può pagare l?affitto: residenti inondano il negozio di ordini fino a raggiungere la cifra (Di giovedì 23 marzo 2023) Ha realizzato il sogno di aprire e gestire una sartoria. Dopo una gavetta di quattro anni in un atelier di Terni dove ha imparato a cucire abiti da sposa, Sahiful Islam, 35 anni originario del... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 marzo 2023) Ha realizzato il sogno di aprire e gestire unaria. Dopo una gavetta di quattro anni in un atelier di Terni dove ha imparato a cucire abiti da sposa, Sahiful Islam, 35 anni originario del...

