Roma: promessa di guadagni rapidi e facili online, ma era tutto falso. Centinaia di persone truffate (Di giovedì 23 marzo 2023) Un sistema piramidale creato ad hoc per attirare Centinaia di clienti con la promessa di guadagni facili oppure per promuovere l’acquisto di pacchetti di prodotti o servizi a condizioni vantaggiose. Peccato però che fosse tutto falso. L’ultima mega truffa viaggiava online ed ha coinvolto decine di consumatori che, per la maggior parte, a fronte dei risparmi persi si sono ritrovati con nulla in mano. Adesso però è arrivata la Guardia di Finanza che, a seguito delle indagini – scattate a Verona – seguito delle segnalazioni ricevute, ha scoperto che la società in questione aveva anche evaso le imposte, sia IRES che IVA, per un importo complessivo, relativo agli anni 2020 e 2021, di circa 30 milioni di euro. Ma andiamo con ordine. Le indagini: sequestri e perquisizioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) Un sistema piramidale creato ad hoc per attiraredi clienti con ladioppure per promuovere l’acquisto di pacchetti di prodotti o servizi a condizioni vantaggiose. Peccato però che fosse. L’ultima mega truffa viaggiavaed ha coinvolto decine di consumatori che, per la maggior parte, a fronte dei risparmi persi si sono ritrovati con nulla in mano. Adesso però è arrivata la Guardia di Finanza che, a seguito delle indagini – scattate a Verona – seguito delle segnalazioni ricevute, ha scoperto che la società in questione aveva anche evaso le imposte, sia IRES che IVA, per un importo complessivo, relativo agli anni 2020 e 2021, di circa 30 milioni di euro. Ma andiamo con ordine. Le indagini: sequestri e perquisizioni ...

