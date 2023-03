(Di giovedì 23 marzo 2023) Ancora una volta le strade disono state teatro di unstamattina, giovedì 23 marzo. Unin sella al suo scooter Honda Sh 150 è stato vittima di unsinistro in via, in direzione del Policlinico, in pieno centro cittadino. Immediatamente è apparso chiaro ai presenti che le condizioni dell’uomo erano serie.ferito trasportato in codice rosso all’Umberto I L’uomo ferito è stato, infatti, trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Oltre ai sanitari del 118 sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia locale diCapitale , del II Gruppo Parioli, per svolgere i rilievi utili a stabilire quali siano state le cause del sinistro. L’si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : Roma, brutto incidente sul Muro Torto: grave un centauro - paolopastors : @Vicidominus Va bene tutto, ma lo stadio è brutto, così come sono brutti anche il Barbera, il San Nicola, Olimpico… - MatteoMascia : @silvia_sb_ Brutto guidare a Roma - Leviack88____ : Gli italiani hanno il brutto vizio di sopravvalutate ogni cosa del proprio paese, esempio piu ridicola è Roma, ci a… - JOYCEDlVlSlON : @SignorTrofimov @manginobrioches Un giorno vi racconterò di quando, ad un raduno di Undernet a Roma, c'ho pure prov… -

...in una delle intercettazioni contenute nell'indagine eseguita dalla squadra sulla baby gang di... cioè di custodire la droga da spacciare poi al dettaglio dice: " Se fai qualcosa di, ti ...Le intercettazioni contenute nell'indagine eseguita dalla squadra sulla baby gang diNord ... cioè di custodire la droga da spacciare poi al dettaglio dice: "Se fai qualcosa di, ti sparo in ...... ma non solo: con un gruppo di amici, abbiamo raggiuntoin bici in tre tappe, quindi ho corso ... ha una grande storia da raccontare: "Mi ha fermato unincidente, quando venni investita da ...

Roma, brutto incidente sul Muro Torto: grave un centauro Il Corriere della Città

era magrissimo e denutrito e non si riusciva ad accarezzare e a prenderlo in braccio perchè mordeva - dice Maurila Amoroso dell’Enpa di Roma - ma la cosa più brutta è che presentava una massa tumorale ...Due infermieri e due medici del servizio psichiatrico dell’Asl Roma 3 sono indagati dalla procura per la morte ... e c’è un video in cui parla del posto brutto in cui si trovava e chiedeva aiuto. Lui ...