Roma-Barcellona, record di spettatori per il calcio femminile: una serata diventata leggenda (Di giovedì 23 marzo 2023) di Rita Ricchiuti Raramente quando si scrive una pagina imprescindibile della storia di un determinato contesto socio-culturale si è coscienti di ciò che sta avvenendo. Sarà il tempo poi a esserne giudice e a consacrare un singolo momento in un racconto eterno. Ma nella notte del 21 marzo 2023 si è avvertita la sensazione che si stesse cambiando il volto di una realtà, che si stesse scrivendo in tempo reale una di quelle storie che entrano negli annali custodi e progenitrici di un'eredità unica. 39.454 spettatori paganti hanno riempito gli spalti dello Stadio Olimpico di Roma e per la prima volta lo hanno fatto per sostenere la Roma femminile. E si può quasi scorgere nel futuro ciò che verrà ricordato di questa sera. Della partita d'andata dei quarti di finale di Women's Champions League tra Roma e Barcellona.

