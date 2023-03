Roberto Mancini: “Italia-Inghilterra sta diventando una classica come contro la Germania, la squadra è buona” (Di giovedì 23 marzo 2023) Stasera si giocherà Italia-Inghilterra, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. La nostra Nazionale cercherà il risultato di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove aver già battuto gli avversari nella finale dell’ultima rassegna continentale e pochi mesi fa in Nations League. Il CT Roberto Mancini si è espresso attraverso i canali federali poche ore prima della partita: “È molto affascinate giocare partite di questo livello ma essendo la prima è più difficile“. Il tecnico marchigiano ha proseguito: “Italia-Inghilterra sta diventando una classica come Italia-Germania: l’abbiamo giocata tante volte negli ultimi due anni, sembra sia diventata una ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 marzo 2023) Stasera si giocherà, match valido per le qualificazioni agli Europei 2024. La nostra Nazionale cercherà il risultato di fronte al proprio pubblico dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, dove aver già battuto gli avversari nella finale dell’ultima rassegna continentale e pochi mesi fa in Nations League. Il CTsi è espresso attraverso i canali federali poche ore prima della partita: “È molto affascinate giocare partite di questo livello ma essendo la prima è più difficile“. Il tecnico marchigiano ha proseguito: “stauna: l’abbiamo giocata tante volte negli ultimi due anni, sembra sia diventata una ...

