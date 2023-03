Roberto Mancini: Avremmo meritato il pareggio (Di giovedì 23 marzo 2023) Italia-Inghilterra 1-2: decidono Rice e Kane, Retegui segna al debutto L'Italia inizia con una sconfitta il nuovo anno, perdendo nella prima gara ufficiale della stagione contro la rivale Inghilterra. Gli azzurri di Roberto Mancini escono dallo Stadio Maradona di Napoli con un 2-1 per gli inglesi di Gareth Southgate nel primo dei due impegni valevoli per le qualificazioni a Euro2024. Non basta la rete al debutto di Retegui, con Rice e Kane nel primo tempo che portano i tre punti all'Inghilterra. Roberto Mancini ha commentato così la sconfitta nel post-partita: "Nella ripresa abbiamo iniziato a pressare meglio, cosa che nel primo tempo non facevamo bene. Il secondo tempo ho visto una grande Nazionale e questo fa ben sperare. Loro sui calci piazzati sono pericolosi. Abbiamo concesso il primo e poi sul 2-0 la partita ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 23 marzo 2023) Italia-Inghilterra 1-2: decidono Rice e Kane, Retegui segna al debutto L'Italia inizia con una sconfitta il nuovo anno, perdendo nella prima gara ufficiale della stagione contro la rivale Inghilterra. Gli azzurri diescono dallo Stadio Maradona di Napoli con un 2-1 per gli inglesi di Gareth Southgate nel primo dei due impegni valevoli per le qualificazioni a Euro2024. Non basta la rete al debutto di Retegui, con Rice e Kane nel primo tempo che portano i tre punti all'Inghilterra.ha commentato così la sconfitta nel post-partita: "Nella ripresa abbiamo iniziato a pressare meglio, cosa che nel primo tempo non facevamo bene. Il secondo tempo ho visto una grande Nazionale e questo fa ben sperare. Loro sui calci piazzati sono pericolosi. Abbiamo concesso il primo e poi sul 2-0 la partita ...

