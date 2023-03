Robert Downey Jr protagonista del remake del film La Donna Che Visse Due Volte (Di giovedì 23 marzo 2023) La Donna Che Visse Due Volte, film degli anni '50 diretto da Alfred Hitchcock, sarà al centro di un remake interpretato e prodotto da Robert Downey Jr. La Donna che Visse due Volte, uno dei film più amati di Alfred Hitchcock, sarà al centro di un remake che potrebbe avere come star Robert Downey Jr.. Il progetto è in fase di sviluppo per conto di Paramount Pictures e nel team della produzione ci saranno anche la star di Iron Man insieme alla moglie Susan Downey. Robert Downey Jr., nella nuova versione del film La Donna che Visse due ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 23 marzo 2023) LaCheDuedegli anni '50 diretto da Alfred Hitchcock, sarà al centro di uninterpretato e prodotto daJr. Lachedue, uno deipiù amati di Alfred Hitchcock, sarà al centro di unche potrebbe avere come starJr.. Il progetto è in fase di sviluppo per conto di Paramount Pictures e nel team della produzione ci saranno anche la star di Iron Man insieme alla moglie SusanJr., nella nuova versione delLachedue ...

