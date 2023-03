“Roba assurda”. GF Vip 7, quanto ha guadagnato Antonella Fiordelisi: spunta la cifra (Di giovedì 23 marzo 2023) GF Vip 7, Antonella Fiordelisi ha lasciato il gioco meno di una settimana fa eppure la sua presenza nella Casa è ancora fortissima. Come le polemiche e le chiacchiere. L’ultima l’aveva sollevata l’ex di Antonella Gianluca Benincasa che raccontava di aver provato a contattare Antonella dopo l’uscita dalla Casa. “La prima cosa che ha fatto appena mi ha visto online è stato bloccarmi. Io non le avevo mandato neanche un messaggio”. A Casa Pipol il giovane ha poi detto. “Ho pensato che, stando in compagnia di Edoardo poteva pensare che se l’avessi contattata in sua presenza non avrebbe potuto parlare più di tanto. Intanto mi ha bloccato, ma penso che si farà sentire tramite terzi”. Per chi non lo sapesse infatti, Antonella ed Edoardo, appena sono usciti dalla casa, si sono rintanati in casa per stare un ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 23 marzo 2023) GF Vip 7,ha lasciato il gioco meno di una settimana fa eppure la sua presenza nella Casa è ancora fortissima. Come le polemiche e le chiacchiere. L’ultima l’aveva sollevata l’ex diGianluca Benincasa che raccontava di aver provato a contattaredopo l’uscita dalla Casa. “La prima cosa che ha fatto appena mi ha visto online è stato bloccarmi. Io non le avevo mandato neanche un messaggio”. A Casa Pipol il giovane ha poi detto. “Ho pensato che, stando in compagnia di Edoardo poteva pensare che se l’avessi contattata in sua presenza non avrebbe potuto parlare più di tanto. Intanto mi ha bloccato, ma penso che si farà sentire tramite terzi”. Per chi non lo sapesse infatti,ed Edoardo, appena sono usciti dalla casa, si sono rintanati in casa per stare un ...

