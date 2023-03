Road Dogg “spaventa” i fan sul main event di Wrestlemania | “Non date nulla per scontato”

Leggi su zonawrestling

(Di giovedì 23 marzo 2023)i fan. Usiamo questo titolo abbastanza soggettivo, visto che riguarda i nostri gusti personali. Ma andiamo per gradi. L’attuale Vice Presidente dei LiveWWE,, ha recentemente parlato dinel suo ultimo podcast. Il passaggio più importante, a nostro modesto parere, riguarda proprio ildello Showcase of Immortals: Roman Reigns vs Cody Rhodes. L’ex DX ha “amato” la costruzione del feud, dell’o in sé, e non vede l’ora di vedere dove la WWE andrà a parare. Dopo aver chiarito che lui non sia a conoscenza delle scelte di booking (dunque del vincitore del match), l’affermazione che ha aperto il vaso di Pandora delle insicurezze dei fan è stata: ...