Ritmato e ribelle | con moderazione Tutto da copiare

Leggi su iodonna

(Di giovedì 23 marzo 2023) La primavera è la stagione indicata per sperimentare anche i mix più azzardati: complice il clima ballerino, è necessaria una certa destrezza nel vestirsi. Tra le combinazioni da provare, la giacca di pelle sull’abito elegante: un outfit pratico, punto d’incontro tra tendenze diverse, che ha il pregio di funzionare sia di sera che di giorno, dall’irresistibile allure rock’n’roll. Giacca di pelle e abito lungo, un dettaglio di Coperni PE23 (Photo: Spotlight Launchmetrics). Basta sapere su quali pezzi puntare e come abbinarli per un look . Leggi anche › Una rondine non fa primavera. Ma 5 vestiti di tendenza, da mettere subito nell’armadio, sì Dove l’abbiamo visto Il suggerimento di stile arriva direttamente dalle sfilate Primavera-Estate 2023. Per la ...