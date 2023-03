Ritiro a Girona: report allenamento 22 marzo (Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo giorno di Ritiro al centro sportivo “La Vinya” del Girona FC per il Palermo allenato da Eugenio Corini. Doppia seduta per i rosanero, che al mattino hanno svolto in campo un lavoro di attivazione e mobilità, possessi palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva e partite a pressione, mentre nel pomeriggio attivazione e circuit training in palestra. Jeremie Broh, a scopo precauzionale, ha interrotto in anticipo rispetto al resto del gruppo l’allenamento mattutino. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA. Leggi su seriea24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Secondo giorno dial centro sportivo “La Vinya” delFC per il Palermo allenato da Eugenio Corini. Doppia seduta per i rosanero, che al mattino hanno svolto in campo un lavoro di attivazione e mobilità, possessi palla, un’esercitazione tattica sulla fase offensiva e partite a pressione, mentre nel pomeriggio attivazione e circuit training in palestra. Jeremie Broh, a scopo precauzionale, ha interrotto in anticipo rispetto al resto del gruppo l’mattutino. Fonte articolo e foto: www.palermofc.com seriea24.it: Notizie dal Calcio Italiano - INVIACI I TUOI COMUNICATI STAMPA.

