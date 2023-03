Rissa sui capigruppo. Nel Pd riparte la faida tra bande (Di giovedì 23 marzo 2023) Il nuovo Pd di Elly Schlein è già in salita sui capigruppo in Parlamento. Al di là degli abbracci e dei sorrisi ostentati dallo sconfitto Stefano Bonaccini durante l’assemblea nazionale che ha incoronato Schlein ora la minoranza interna (capeggiata da Base riformista) vorrebbe rivedere gli accordi. Si era detto che la presidenza del partito a Bonaccini avrebbe accontentato gli appetiti dei riformisti ma non è così. “Siamo rimasti all’ipotesi di due capigruppo di maggioranza e su questo non ci siamo. Aspettiamo segnali”, fa sapere un sostenitore di Bonaccini. Il nuovo Pd della Schlein è già in salita sui capigruppo in Parlamento. La segretaria punta su Boccia e Braga. Gli ex renziani si mettono di traverso I capigruppo che ha in testa Schlein sono sempre gli stessi: Chiara Braga alla Camera e Francesco Boccia al Senato. ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 23 marzo 2023) Il nuovo Pd di Elly Schlein è già in salita suiin Parlamento. Al di là degli abbracci e dei sorrisi ostentati dallo sconfitto Stefano Bonaccini durante l’assemblea nazionale che ha incoronato Schlein ora la minoranza interna (capeggiata da Base riformista) vorrebbe rivedere gli accordi. Si era detto che la presidenza del partito a Bonaccini avrebbe accontentato gli appetiti dei riformisti ma non è così. “Siamo rimasti all’ipotesi di duedi maggioranza e su questo non ci siamo. Aspettiamo segnali”, fa sapere un sostenitore di Bonaccini. Il nuovo Pd della Schlein è già in salita suiin Parlamento. La segretaria punta su Boccia e Braga. Gli ex renziani si mettono di traverso Iche ha in testa Schlein sono sempre gli stessi: Chiara Braga alla Camera e Francesco Boccia al Senato. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... RedazioneLaNews : #Roma Rissa dopo appuntamento sui social: in cinque si picchiano con cacciaviti e tirapugni - romatoday : Rissa dopo appuntamento sui social: in cinque si picchiano con cacciaviti e tirapugni - osvaldoluci : RT @CasilinaNews: Marino, si danno appuntamento sui social per una rissa in piazza: quattro arresti e una denuncia, tutti giovanissimi http… - CasilinaNews : Marino, si danno appuntamento sui social per una rissa in piazza: quattro arresti e una denuncia, tutti giovanissim… - Curenna : RT @rinnegatto: Enormi problemi di ordine filosofico ridotti a occasioni di rissa politica, di virtue signalling, di rivincita sui propri c… -