Riscatto Milik o Morata tris | il bivio per l' attacco Juve

La Juve deve cominciare a chiudere il cerchio per decidere sul futuro di Arek. L'attaccante polacco è arrivato l'estate scorsa in prestito, per esplicita volontà di Max Allegri: alla fine dei conti un vero affare per i bianconeri, considerato che l'accordo si è ...Commenta per primo La Juve vuole riscattare Arek, salvo sorprese lo farà. Ma potrebbe prendere tempo rispetto a quanto previsto dall'accordo con il Marsiglia , perché il diritto discadrebbe il 30 aprile. Ottimi in ogni caso i ...'Nuovo' attaccante per la Juventus, il club è pronto a chiudere per riscattare il calciatore: si parla di sette milioni più bonus. Domenica scorsa non c'era modo migliore per chiudere il tour del ...

Juventus, riscatto Milik: contatti in corso con l'OM Footballnews24.it

I bianconeri, però, per l’attacco potrebbero decidere di riscattare Arkadiusz Milik: l’ex OM si è dimostrato all’altezza di Madama e potrebbe essere ancora uno dei protagonisti principali della rosa ...Futuro Milik, Sommella annuncia: “Ci sono i presupposti per proseguire”. “Ora non parliamo del futuro: la Juve ha altri problemi in questo momento. Ci sono i presupposti per continuare, ma vedremo più ...