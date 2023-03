Riqualificazione delle pavimentazioni storiche in Città Vecchia, avviato il tavolo per la progettazione definitiva dell’intervento (Di giovedì 23 marzo 2023) A seguito della firma del contratto con i tecnici incaricati della progettazione della Riqualificazione delle pavimentazioni storiche in Città Vecchia (via Duomo e via Di Mezzo), si è svolto il primo tavolo per l’avvio delle relative attività. Alla riunione hanno preso parte i funzionari del Comune, in particolare della direzione Lavori Pubblici, l’assessore e la dirigente competenti, Mattia Giorno e Simona Sasso, e i professionisti aggiudicatari dell’incarico. L’incontro si è focalizzato sui passaggi necessari per la realizzazione del livello definitivo di progettazione, così da poter successivamente avviare la conferenza di servizi con tutti gli enti interessati a questo cantiere già a partire dai prossimi ... Leggi su tarantinitime (Di giovedì 23 marzo 2023) A seguito della firma del contratto con i tecnici incaricati delladellain(via Duomo e via Di Mezzo), si è svolto il primoper l’avviorelative attività. Alla riunione hanno preso parte i funzionari del Comune, in particolare della direzione Lavori Pubblici, l’assessore e la dirigente competenti, Mattia Giorno e Simona Sasso, e i professionisti aggiudicatari dell’incarico. L’incontro si è focalizzato sui passaggi necessari per la realizzazione del livello definitivo di, così da poter successivamente avviare la conferenza di servizi con tutti gli enti interessati a questo cantiere già a partire dai prossimi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gitro77 : I numeri della folle direttiva europea sulla riqualificazione energetica delle abitazioni. E poi i dati sugli aiuti… - infoitinterno : Riqualificazione delle pavimentazioni storiche in Città Vecchia, avviato il tavolo per la progettazione definitiva… - wi83_willy : RT @Comune_Cagliari: Prosegue la riqualificazione delle strade di #Cagliari. Grazie al numero verde gratuito 800116444 H.24/7, da agosto 20… - Comune_Cagliari : Prosegue la riqualificazione delle strade di #Cagliari. Grazie al numero verde gratuito 800116444 H.24/7, da agosto… - H24Montesacro : Smantellato un insediamento abusivo a Val D'Ala. Marchionne: 'Riqualificazione per la ciclovia delle Valli' -… -