Riforma pensioni in Francia, tensione sui Grands Boulevards a Parigi (Di giovedì 23 marzo 2023) A Parigi sono scoppiate tensioni durante una manifestazione organizzata sui Grands Boulevards per protestare contro la Riforma delle pensioni. Le forze di polizia schierate sul posto hanno risposto ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Asono scoppiate tensioni durante una manifestazione organizzata suiper protestare contro ladelle. Le forze di polizia schierate sul posto hanno risposto ...

