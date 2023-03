Riforma pensioni Francia | violente proteste a Parigi | 150 poliziotti feriti | 172 fermi | 40 roghi a Parigi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Macron difende la riforma delle pensioni: «Tra i sondaggi e l’interesse del Paese, scelgo l’interesse del Paese. P… - localteamtv : Parigi, la polizia costretta a indietreggiare. Degenera la situazione per le strade della capitale: è rivolta contr… - localteamtv : Parigi, corteo contro la riforma delle pensioni: accoglienza trionfale per i vigili del fuoco in sciopero #scontri… - agomarcellino : RT @dariodangelo91: 2/n ?????? Il leader de La France insoumise, Jean-Luc #Mélenchon, con il Paese in fiamme invita a 'gettare tutte le propri… - SimoSuozzo : RT @dariodangelo91: ???? Hanno perso le presidenziali, hanno perso le legislative, hanno perso le mozioni di censura contro la riforma delle… -

, assalto al municipio durante le proteste per ladelle. Il portone della mairie è stato incendio nonostante il cordone di sicurezza degli uomini della Gendarmerie alcuni dei quali sono restati feriti. Si tratta di uno degli episodi ...... in queste settimane, causa scioperi nelle piazze contro ladelle). Un disgelo in apparenza improvviso. Dopo mesi di incomprensioni, accuse reciproche, parole piccate , Macron e ...È una serata di guerriglia urbana in tutta la Francia contro la ormai famosadelle. Da Parigi ad altre grandi città la gente è scesa in piazza e ovunque ci sono stati scontri con la Polizia degenerato, come jn questo filmato, ad un assalti con incendio al ...

Riforma delle pensioni in Francia, manifestazioni in tutto il Paese: oltre 120 agenti feriti, più di 170 fermi TGCOM

La riforma delle pensioni accende la protesta in Francia. Sono stati feriti oltre 120 fra poliziotti e gendarmi durante le manifestazioni contro il provvedimento e oltre 170 manifestanti sono stati ...Roma, 23 mar. (askanews) - Scontri e lancio di lacrimogeni tra manifestanti e polizia a Nantes, in Francia, dove secondo i sindacati sono scese in piazza 80.000 persone per protestare contro la riform ...