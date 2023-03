Riforma pensioni Francia, violente proteste a Parigi: 123 poliziotti feriti, almeno 80 fermi (Di giovedì 23 marzo 2023) Tensioni e scontri a Parigi lungo il percorso del corteo dei manifestanti in piazza per protestare contro la Riforma delle pensioni. Dopo un avvio sostanzialmente tranquillo in Place de la Bastille... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 23 marzo 2023) Tensioni e scontri alungo il percorso del corteo dei manifestanti in piazza per protestare contro ladelle. Dopo un avvio sostanzialmente tranquillo in Place de la Bastille...

