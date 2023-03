Riforma delle pensioni in Francia | manifestazioni in tutto il Paese | 123 poliziotti e gendarmi feriti | 80 fermi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : #Macron difende la riforma delle pensioni: «Tra i sondaggi e l’interesse del Paese, scelgo l’interesse del Paese. P… - borghi_claudio : La mozione per far saltare la riforma delle pensioni in Francia non è passata per nove voti. 278 a favore contro i… - ultimora_pol : ???? #Francia - #Macron parla alla nazione in diretta tv, sulla riforma delle pensioni: “Tra i sondaggi e l’interesse… - grecale66 : RT @MariaDellaMoni6: VIDEO | ??RIVOLUZIONE IN FRANCIA?? Nuova giornata di scontri durissimi a Parigi dove 800 mila persone si sono riversate… - elena_elnmrl15 : RT @AngeloCiocca: ? Basta borseggiatrici incinte impunite! In Commissione Giustizia alla Camera accolta la richiesta di riforma dell'artico… -

...misure strutturali di sostegno alle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale" e "nelle more di tale, per il prossimo trimestre, è al vaglio un'ipotesi di rimodulazione...... e a ricordare l'impegno per ladel regolamento di Dublino e per la transizione ecologica. ... I socialisti e democratici vedono nubi nere all'orizzonteelezioni del 2024. Gli sforzi per ...Per le autorità, invece, i manifestanti sono stati poco più di un milione La Francia scende di nuovo in piazza contro lapensioni. E si ripetono violenze e disordini. Partecipazione ...

Macron ha rivendicato la contestata riforma delle pensioni Il Post

È caos a Parigi al corteo per la riforma delle pensioni. Solo nella capitale hanno partecipato, secondo la CGT, 800mila persone, 119mila, invece, quelle contate dalla polizia. In tutta la Francia il ...Tensioni e scontri a Parigi lungo il percorso del corteo dei manifestanti in piazza per protestare contro la riforma delle pensioni. Dopo un avvio sostanzialmente tranquillo in Place de la Bastille la ...