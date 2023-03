Rifiuti a Roma, rimossa una discarica abusiva dal Lungotevere Testaccio (Di giovedì 23 marzo 2023) . Nonostante si trovasse nel pieno centro storico capitolino, l’AMA ha dovuto ripulire una discarica che al proprio interno vedeva versati quintali di Rifiuti. Secondo gli operatori di Ama intervenuti sul posto, sono almeno 100 i metri cubi sollevati e portati via dal quartiere di Testaccio. Tutto questo davanti agli occhi di cittadini e turisti, considerato come il cumulo d’immondizia sorgeva tra la zona della Piramide Cestia e quella di Trastevere. Rifiuti a Roma, rimossa discarica abusiva a Testaccio Questa mattina la Polizia Locale e un gruppo di operatori dell’AMA, sono intervenuti su una discarica abusiva presente lungo Largo Giovan Battista Marzi. Dai rilevamenti degli operatori, sono almeno 100 ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 marzo 2023) . Nonostante si trovasse nel pieno centro storico capitolino, l’AMA ha dovuto ripulire unache al proprio interno vedeva versati quintali di. Secondo gli operatori di Ama intervenuti sul posto, sono almeno 100 i metri cubi sollevati e portati via dal quartiere di. Tutto questo davanti agli occhi di cittadini e turisti, considerato come il cumulo d’immondizia sorgeva tra la zona della Piramide Cestia e quella di Trastevere.Questa mattina la Polizia Locale e un gruppo di operatori dell’AMA, sono intervenuti su unapresente lungo Largo Giovan Battista Marzi. Dai rilevamenti degli operatori, sono almeno 100 ...

