Riescono ad aprire un varco sul muro e ad evadere di prigione: catturati dopo pochissimo, erano a fare colazione nel primo bar sulla via (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono riusciti ad aprire un varco nella loro cella e ad avadere dalla prigione di Newport News. Ma per il 37enne John Garza e per il 43enne Arley Nemo, la libertà è durata poco. La storia la racconta il New York Post. È il tardo pomeriggio nel carcere della città autonoma della Virginia e quando le guardie passano per il conteggio dei detenuti, ecco che si scopre la “grande fuga”: Garza e Nemo mancano all’appello. Via con l’allarme. Da lì a scoprire il buco che i due hanno aperto “strumenti di fabbricazione primitiva”, per esempio il manico di uno spazzolino da denti, è stato un attimo. Non c’è voluto granché per rintracciarli: erano in un bar a poche miglia dalla prigione a fare colazione con tanto di fumanti pancake. Ora i due sono di nuovo dentro anche con l’accusa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 marzo 2023) Sono riusciti adunnella loro cella e ad avadere dalladi Newport News. Ma per il 37enne John Garza e per il 43enne Arley Nemo, la libertà è durata poco. La storia la racconta il New York Post. È il tardo pomeriggio nel carcere della città autonoma della Virginia e quando le guardie passano per il conteggio dei detenuti, ecco che si scopre la “grande fuga”: Garza e Nemo mancano all’appello. Via con l’allarme. Da lì a scoprire il buco che i due hanno aperto “strumenti di fabbricazione primitiva”, per esempio il manico di uno spazzolino da denti, è stato un attimo. Non c’è voluto granché per rintracciarli:in un bar a poche miglia dallacon tanto di fumanti pancake. Ora i due sono di nuovo dentro anche con l’accusa ...

