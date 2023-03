Riaperta l’uscita della Grumellina L’Asse rimane ristretto verso Curno - Foto e video

(Di giovedì 23 marzo 2023) Viabilità. È stato riaperto nella mattinata di giovedì 23 marzo lo svincolo. Nel tratto subito successivo in direzione, invece, è ancora ristretta la carreggiata per l’installazione delle barriere fonoassorbenti.

Dopo i cinque giorni di lavori, via Cobianchi sarà. Per ...al giorno 31/03/2023 Via Cobianchi - strada chiusa presso'...Cobianchi - strada chiusa presso'intersezione con entrata e...dovrebbe esseregià domani. Per realizzare i trenta metri di barriere fonoassorbenti serve un cantiere lungo cento metri che comincia al di sopra della rampa, e serve soprattutto il ...Nel 2019 si sono registrati 170 milioni di viaggi indalla ... Nel terzo trimestre, non appena'economia è statae la ...