Rei e Rdc, solo 8% dei destinatari lavora o fa formazione (Di giovedì 23 marzo 2023) I destinatari dei sostegni di contrasto alla povertà, il Rei e poi il Reddito di cittadinanza, hanno avuto solo in minima parte accesso a un servizio di attivazione verso l'occupazione. Emerge da una ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 23 marzo 2023) Idei sostegni di contrasto alla povertà, il Rei e poi il Reddito di cittadinanza, hanno avutoin minima parte accesso a un servizio di attivazione verso l'occupazione. Emerge da una ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giancasalemi : Sono state le prime misure universali per contrastare la povertà #Rei e #Rdc ma meno dell'8% dei percettori ha avut… - ansa_economia : Rei e Rdc, solo 8% dei destinatari lavora o fa formazione. Inapp, in media più di 4 mesi per la presa in carico… - ansa_economia : Rei e Rdc, solo 8% dei destinatari lavora o fa formazione. Inapp, in media oltre 4 mesi per la presa in carico da s… - Agenzia_Ansa : I destinatari dei sostegni di contrasto alla povertà, il Rei e poi il Reddito di cittadinanza, hanno avuto solo in… - fisco24_info : Rei e Rdc, solo 8% dei destinatari lavora o fa formazione: Inapp, in media più di 4 mesi per la presa in carico -