Reddito di cittadinanza, l'identikit dei beneficiari (Di giovedì 23 marzo 2023) (Adnkronos) – Sono prevalentemente donne (60%), sui 49 anni, sole e/o con figli le principali beneficiarie delle misure di sostegno al Reddito, come il Reddito di inclusione e il Reddito di cittadinanza. È questo l'identikit che ha tracciato oggi l'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche), presentando i risultati di una doppia indagine che ha analizzato sia i beneficiari delle misure di contrasto alla povertà, sia gli attuatori locali di tali misure, ovvero i centri per l'impiego, i servizi sociali comunali e gli Ambiti sociali. Chi ha ricevuto questo tipo di sostegno è equamente distribuito nel nostro territorio, con una maggiore presenza nel sud (33,7%), mentre è bassissima la quota di chi proviene da paesi extraeuropei.

