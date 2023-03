Reddito di cittadinanza | altri 87 indagati in Sicilia | tra loro anche spacciatori e rapinatori

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 23 marzo 2023) I Carabinieri di Catania hanno denunciato alla Procura di Caltagirone 87 indebiti percettori deldi, distribuiti nel territorio tra Caltagirone e Palagonia. Le indagini, partite da soggetti che non avevano dichiarato di essere già riscossori della “Indennità di disoccupazione agricola”, hanno poi accertatostratagemmi attraverso cui i “furbetti” avrebbero “ingannato” lo Stato per ottenere il beneficio, facendo emergere molteplici ed evidenti irregolarità. Oltre infatti alla mancata comunicazione dei redditi da lavoro dipendente – le cosiddette “giornate di lavoro” – i militari dell’Arma e il personale dell’Inps hanno scovato false attestazioni su composizione e redditi dei nuclei familiari ed individuato alcuni extracomunitari che riscuotevano il sussidio, pur non residenti in Italia da almeno 10 anni. Tra ...