Real Madrid: il ritorno di José Mourinho non è un’opzione (Di giovedì 23 marzo 2023) Il futuro di Carlo Ancelotti è ancora in bilico, poiché il suo futuro dipenderà dai risultati. Alcune voci davano il portoghese di nuovo al suo ex club per diverse stagioni Fino alla fine della stagione ci sarà sicuramente una moltitudine di voci che collocheranno diversi allenatori nell’orbita del Real Madrid. Da un ritorno di Zinedine L'articolo Leggi su dailynews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Il futuro di Carlo Ancelotti è ancora in bilico, poiché il suo futuro dipenderà dai risultati. Alcune voci davano il portoghese di nuovo al suo ex club per diverse stagioni Fino alla fine della stagione ci sarà sicuramente una moltitudine di voci che collocheranno diversi allenatori nell’orbita del. Da undi Zinedine L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : A pochi giorni dall'udienza preliminare del processo penale per l'Inchiesta Prisma, alcune cose di cui nessuno parl… - FabrizioRomano : Champions League semi finals ?? #UCL ?? Inter-Benfica x AC Milan-Napoli ?? Real Madrid-Chelsea x Manchester City-Bayern - CorSport : ??'Ora vale 100 milioni di euro. Potrebbe giocare benissimo per il Real Madrid o il Barcellona, ma penso che finirà… - federicocuo : Sul post-Victor fai ciò che puoi, che non significa necessariamente piangerlo, anzi. Volendo ci sarebbe da prendere… - Emi7412 : @mirkonicolino Strano Jive Indagata, Barcelona indagata, adesso arriva anche il Real Madrid -