Ramadan 2023: quando inizia, quando finisce e come funziona (Di giovedì 23 marzo 2023) Oggi, giovedì 23 marzo 2023, inizia il mese del Ramadan: ovvero il mese più rispettato e benedetto dai musulmani. In queste quattro settimane i fedeli si dedicano all’adorazione di Allah all’interno di un periodo di devozione, riflessione e celebrazione della misericordia e dell’amore della divinità islamica. Con circa 1,8 miliardi di fedeli, ossia il 23 per cento della popolazione mondiale, l’islam è la seconda religione del pianeta per consistenza numerica (dopo il cristianesimo) e vanta un tasso di crescita particolarmente significativo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Cos’è e come funziona Il Ramadan è il nono mese del calendario lunare islamico. I musulmani credono che sia il mese in cui i primi versetti del Corano furono rivelati al profeta Maometto più ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023) Oggi, giovedì 23 marzoil mese del: ovvero il mese più rispettato e benedetto dai musulmani. In queste quattro settimane i fedeli si dedicano all’adorazione di Allah all’interno di un periodo di devozione, riflessione e celebrazione della misericordia e dell’amore della divinità islamica. Con circa 1,8 miliardi di fedeli, ossia il 23 per cento della popolazione mondiale, l’islam è la seconda religione del pianeta per consistenza numerica (dopo il cristianesimo) e vanta un tasso di crescita particolarmente significativo. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Cos’è eIlè il nono mese del calendario lunare islamico. I musulmani credono che sia il mese in cui i primi versetti del Corano furono rivelati al profeta Maometto più ...

