Questo video di un’intervista a Bill Gates è stato manipolato (Di giovedì 23 marzo 2023) Il 15 marzo 2023 su Twitter è stato pubblicato un video con una presunta intervista a Bill Gates. Nel filmato si vede una giornalista porre diverse domande al cofondatore di Microsoft, imprenditore e filantropo, tra cui una sul suo sostegno ai vaccini anti-Covid. La conduttrice chiede a Gates come si sente ora che si sarebbe scoperto che i vaccini contro la Covid-19 sono nocivi. L’imprenditore a Questo punto interrompe bruscamente l’intervista. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del tweet, in cui si descrive la scena in Questo modo: «Bill Gates UMILIATO da una VERA giornalista». Si tratta di un contenuto infondato, che veicola una notizia falsa. Il video oggetto di analisi non mostra ... Leggi su facta.news (Di giovedì 23 marzo 2023) Il 15 marzo 2023 su Twitter èpubblicato uncon una presunta intervista a. Nel filmato si vede una giornalista porre diverse domande al cofondatore di Microsoft, imprenditore e filantropo, tra cui una sul suo sostegno ai vaccini anti-Covid. La conduttrice chiede acome si sente ora che si sarebbe scoperto che i vaccini contro la Covid-19 sono nocivi. L’imprenditore apunto interrompe bruscamente l’intervista. Il filmato è accompagnato da un testo, scritto dall’autore del tweet, in cui si descrive la scena inmodo: «UMILIATO da una VERA giornalista». Si tratta di un contenuto infondato, che veicola una notizia falsa. Iloggetto di analisi non mostra ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Mov5Stelle : Continua la battaglia del MoVimento 5 Stelle in Parlamento contro il patriottismo da strapazzo di questo Governo. S… - francescacheeks : ieri sera a #LeIene ho parlato di pick me girls e mille altre cose. grazie per questo momento MASCHIACCI, ci tenevo… - TIM_Official : Dal legame con l'allievo Samu fino al prezioso sostegno dei genitori, per Mattia #LaForzaDelleConnessioni è questo… - maria55963870 : RT @_soleilandia_: *Aereo contro da parte dei donnalisi* Tavassi: “Ma noi siamo qua” Micol: “Ciao belli” Oriana: “Ma veramente pagate per… - homedidi28 : RT @callitwhatulike: QUESTO IL MOMENTO IN CUI IO VOLEVO ALZARMI IN PIEDI IN MEZZO ALLA SALA E TAGLIARM1 LA GOLA DAVANTI A TUTTI https://t.… -