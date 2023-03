Quello che veramente importa, una storia vera ha ispirato il film? (Di giovedì 23 marzo 2023) Molti spettatori si sono chiesti se il film Quello che veramente importa è ispirato a una storia vera. In realtà la pellicola è frutto dell’immaginazione del regista messicano Paco Arango. La motivazione che sta alla base del film è però del tutto particolare e degna di attenzione: Quello che veramente importa è infatti stato scritto e realizzato con scopi interamente benefici. Come dichiarato dallo stesso Arango, infatti, la totalità degli incassi del film è stata devoluta all’Associazione Dynamo Camp, che fa parte del Serious Fun Children´s Network, progetto su scala mondiale fondato dall’attore Paul Newman a sostegno di bambini affetti da patologie ... Leggi su cinemaserietv (Di giovedì 23 marzo 2023) Molti spettatori si sono chiesti se ilchea una. In realtà la pellicola è frutto dell’immaginazione del regista messicano Paco Arango. La motivazione che sta alla base delè però del tutto particolare e degna di attenzione:cheè infatti stato scritto e realizzato con scopi interamente benefici. Come dichiarato dallo stesso Arango, infatti, la totalità degli incassi delè stata devoluta all’Associazione Dynamo Camp, che fa parte del Serious Fun Children´s Network, progetto su scala mondiale fondato dall’attore Paul Newman a sostegno di bambini affetti da patologie ...

