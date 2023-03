Quelle notti a Fuorigrotta (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel mio pezzo dello scorso 16 gennaio ho raccontato le mie volte a Fuorigrotta sugli spalti. La prima non si scorda e salendo quei gradini ti torna in mente l'attesa del giorno precedente, considerato che si trattava di uno spareggio per l'accesso ai Mondiali, con il girone di qualificazione vinto dall'Inghilterra... Prima del 15 novembre 1997 non ero mai stato allo stadio e farlo per la Nazionale mi metteva una certa ansia, considerato che prima dell'inizio del match andai più volte in bagno. Passano i minuti, ormai ci siamo ma... Tutti mi avevano riferito della grande passione che i napoletani hanno per il calcio e così non potetti non ammirare lo spettacolo pirotecnico della curva B con la scritta: "Italia ti porteremo a France '98, Napoli capitale del tifo, Ultrà Napoli". Dov'ero io in un curva A uno striscione recitava: "Senza l'Italia il cielo di France '98 ... Leggi su terzotemponapoli (Di giovedì 23 marzo 2023) Nel mio pezzo dello scorso 16 gennaio ho raccontato le mie volte asugli spalti. La prima non si scorda e salendo quei gradini ti torna in mente l'attesa del giorno precedente, considerato che si trattava di uno spareggio per l'accesso ai Mondiali, con il girone di qualificazione vinto dall'Inghilterra... Prima del 15 novembre 1997 non ero mai stato allo stadio e farlo per la Nazionale mi metteva una certa ansia, considerato che prima dell'inizio del match andai più volte in bagno. Passano i minuti, ormai ci siamo ma... Tutti mi avevano riferito della grande passione che i napoletani hanno per il calcio e così non potetti non ammirare lo spettacolo pirotecnico della curva B con la scritta: "Italia ti porteremo a France '98, Napoli capitale del tifo, Ultrà Napoli". Dov'ero io in un curva A uno striscione recitava: "Senza l'Italia il cielo di France '98 ...

